Деятельность организованной преступной группы пресечена в Байконуре

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 129

Специальную операцию проводили КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; Пресс-служба КНБ Казахстана; 5-tv.ru

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В казахстанской Байконуре пресекли деятельность организованной преступной группировки. Детали случившегося раскрыли в пресс-службе Комитета национальной безопасности сопредельного государства.

«3 января т. г. КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в г. Байконур реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России», — подчеркивалось в официальном заявлении.

Уже известно, что правоохранителям удалось задержать и пособников группировки в Кызылорде, Астане и Конаеве. Всего в рамках сложнейшей операции были пойманы 18 главарей группировки и активных членов преступного сообщества. Установлено, что бандиты занимались вооруженными разбойными нападениями, вымогательством, кражами и даже похищали людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии.

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