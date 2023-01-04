Деятельность организованной преступной группы пресечена в Байконуре

В казахстанской Байконуре пресекли деятельность организованной преступной группировки. Детали случившегося раскрыли в пресс-службе Комитета национальной безопасности сопредельного государства.

«3 января т. г. КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в г. Байконур реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России», — подчеркивалось в официальном заявлении.

Уже известно, что правоохранителям удалось задержать и пособников группировки в Кызылорде, Астане и Конаеве. Всего в рамках сложнейшей операции были пойманы 18 главарей группировки и активных членов преступного сообщества. Установлено, что бандиты занимались вооруженными разбойными нападениями, вымогательством, кражами и даже похищали людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ данных о российской армии.