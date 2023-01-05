Травма зубов и кишечная непроходимость: можно ли собакам давать кости?

По слова ветеринара, такое «лакомство» может серьезно навредить животному.

Несмотря на то, что все привыкли к образу собаки с костью из мультфильмов, поедание костей может нанести животному вред. Об этом порталу Газета.ру рассказал ветеринар-терапевт Игорь Рубель.

По его словам, инстинкт погрызть что–то у собак сложился в те времена, когда нормальной пищи для них не было.

«Еще многие считают, что собака создана, чтобы грызть кости. На самом деле это может быть опасно и привести к травме зуба, ротовой полости или кишечной непроходимости. Сам инстинкт погрызть что-то совершенно нормален, но сложился он в те времена, когда у собак не было доступа к нормальному количеству еды», — объяснил врач.

Кроме того, ветеринар посоветовал исключать из рациона собаки жирные продукты, потому что животное не адаптировано к их употреблению.

«Шесть граммов жира для животного эквивалентно поеданию целой пачки сливочного масла человеком. Здоровые животные могут переварить какое-то небольшое количество еды со стола, например, сыра. Но животное с хроническими заболеваниями кишечника или поджелудочной железы из-за такого угощения может попасть в реанимацию», — отметил Рубель.

Также он не рекомендует кормить своего питомца сырой рыбой.

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