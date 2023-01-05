Травма зубов и кишечная непроходимость: можно ли собакам давать кости?

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 75

Ветеринар Рубель призвал владельцев собак не кормить их костями

Травма зубов и кишечная непроходимость: можно ли собакам давать кости?

Фото: www.globallookpress.com / H. Schmidt-Roeger

Читайте нас в: Дзен Новости

По слова ветеринара, такое «лакомство» может серьезно навредить животному.

Несмотря на то, что все привыкли к образу собаки с костью из мультфильмов, поедание костей может нанести животному вред. Об этом порталу Газета.ру рассказал ветеринар-терапевт Игорь Рубель.

По его словам, инстинкт погрызть что–то у собак сложился в те времена, когда нормальной пищи для них не было.

«Еще многие считают, что собака создана, чтобы грызть кости. На самом деле это может быть опасно и привести к травме зуба, ротовой полости или кишечной непроходимости. Сам инстинкт погрызть что-то совершенно нормален, но сложился он в те времена, когда у собак не было доступа к нормальному количеству еды», — объяснил врач.

Кроме того, ветеринар посоветовал исключать из рациона собаки жирные продукты, потому что животное не адаптировано к их употреблению.

«Шесть граммов жира для животного эквивалентно поеданию целой пачки сливочного масла человеком. Здоровые животные могут переварить какое-то небольшое количество еды со стола, например, сыра. Но животное с хроническими заболеваниями кишечника или поджелудочной железы из-за такого угощения может попасть в реанимацию», — отметил Рубель.

Также он не рекомендует кормить своего питомца сырой рыбой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если питомец съел «дождик» или мишуру с елки.

-14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

0:28
Германия присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину
0:01
Давление, тромбы и онкология: чем чаще всего болеют высокие люди
23:41
Травма зубов и кишечная непроходимость: можно ли собакам давать кости?
23:19
Хорошо ли быть большим? Какие проблемы со здоровьем могут грозить высоким людям
23:01
Веко поведет или бровь сместится: хирург оценил риски операции для жены Байдена
22:45
Песенка спета: Денис Майданов предрек Валерию Меладзе окончание карьеры в России

Сейчас читают

Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз
Никита Михалков экстренно госпитализирован
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023