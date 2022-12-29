Кот и Новый год: что делать, если питомец съел «дождик» или мишуру с елки
Новогодняя мишура считается одним из опасных предметов для жизни и здоровья кошек
Фото: www.globallookpress.com / Robin Loznak
Чтобы пушистые «хвостики» спокойно пережили сезон зимних праздников, важно знать основные правила.
Любопытство четвероногих друзей и их пристальное внимание к наряженной елке на Новый год часто приводит к печальным последствиям. Кошки и собаки всех пород и возрастов норовят попробовать на зуб блестящую, шуршащую новогоднюю мишуру.
Серпантин, который попал в желудок домашнего животного в Новый год, представляет для него серьезную опасность. Шершавая и острая мишура может обвиться вокруг корня языка и перетянуть его, повредить пищевод, забить кишечник, вызвать непроходимость. Если вовремя не оказать экстренную помощь, то питомец может серьезно пострадать или даже погибнуть.
Кот съел «дождик» с елки в Новый год: симптомы
Первыми признаками того, что кот или собака полакомились новогодними шуршащими украшениями, будет ухудшение его состояния. Как правило, оно проявляется следующими симптомами:
- отказ от пищи или рвота через некоторое время после еды;
- обильное слюнотечение;
- чавкающие движения челюстями;
- попытки спрятаться в угол комнаты;
- вялость и апатия;
- боли в животе при любом касании рукой;
- отсутствие или малое количество выделяемого кала;
- повышение температуры тела до 40 градусов и выше.
Если мишура попала в желудок или кишечник, то домашнему животному срочно требуется помощь.
Как помочь коту в домашних условиях
Чем быстрее будет удалено опасное инородное тело, тем лучше. Это можно сделать двумя способами:
- Вызвать у питомца рвоту. Потребуется развести в одном литре теплой кипяченой воды одну — две чайных ложки соли и напоить раствором пушистика. Этот прием подходит, если кот проглотил «дождик» недавно.
- Ускорить естественный выход украшения при помощи вазелинового масла. Средство смягчит желудок и кишечник, сократит риск повреждения слизистых оболочек внутренних органов. Дозировка рассчитывается следующим образом: один миллилитр масла на один килограмм веса животного. Кормить после вазелинового масла запрещено.
Читайте также
Названы признаки и причины инсульта у собак и кошек
Бывает, что кусочек «дождика» уже торчит из-под хвоста пушистика. Ни в коем случае нельзя тянуть за эту часть инородного предмета и пытаться вытянуть его полностью. Металлическая нить может оказаться слишком длинной, перекрутиться, обмотать и поранить пищевод, желудок или кишечник кота или собаки. Необходимо аккуратно отрезать видимую часть мишуры и ждать следующего появления, пока она не удалится полностью. Иногда подобные действия приходится повторять по нескольку раз до тех пор, пока «нить» полностью не окажется в лотке.
Как новогодняя лента выйдет наружу, необходимо некоторое время следить за состоянием четвероного друга. Если кот меньше ест и больше лежит, нужно обратиться к специалисту.
Если же «дождик» не вышел на следующий день, обязательно требуется профессиональная помощь ветеринара в клинике. Он сделает обследование и даст необходимые рекомендации.
Как избежать неприятностей в Новый год
Лучший способ для предотвращения подобных ситуаций заключается в отказе от опасных для животных украшений. В доме с пушистиками не стоит вешать хрупкие гирлянды, электропровода, тонкий серпантин.
Или же украсить ими квартиру так, чтобы кошки и собаки не смогли до них добраться. Можно воспользоваться простой профилактической мерой — обрызгивать украшения и елку запахом цитрусовых, который не любят питомцы.
Опасные «игрушки» для собак и кошек в Новый год
Что еще кроме елочного «дождика», способно навредить любимым «хвостикам» в зимние праздники?
Эксперты отмечают, что животные могут пострадать от других атрибутов долгожданного веселья:
- Елочные электрические гирлянды. Если пушистик прокусит шнур, то рискует получить ожог или удар током.
- Свечи и бенгальские огни. Яркий символ торжества грозит обернуться ожогами и серьезными травмами для четвероногих.
- Детские игрушки. Щенки часто глотают мелкие детали подаренных на Новый год игрушек. Поэтому во время распаковки подарков собак лучше держать подальше.
- Бумага для упаковки подарков. В праздничные дни мало кто обходится без этого элемента декорирования. Но разорванные и проглоченные клочья обертки грозят удушьем или закупоркой кишечника питомца.
86%
1.40 75.66
1.48
Нашли ошибку?