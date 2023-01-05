В Риге арестовали шеф-редактора Sputnik Литва

Сейчас журналист находится в Центральной тюрьме в Риге.

В Латвии был арестован шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Об этом сообщает Sputnik.

Известно, что ему вменяют дело о шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. Ему может грозить до 20 лет заключения.

«Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

На данный момент известный журналист находится в Центральной тюрьме в Риге. На обжалование решения суда по закону есть десять дней. При этом адвокату Касема Имме Янсоне пока не выдали материалы дела.

Марат Касем — гражданин Латвии, при этом в последние годы он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня». В Ригу он вернулся в конце прошлого месяца по семейным обстоятельствам.

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