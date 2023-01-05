В Риге арестовали шеф-редактора Sputnik Литва

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Журналиста Марата Касема арестовали в Латвии за шпионаж

В Риге арестовали шеф-редактора Sputnik Литва

Фото: ВКонтакте / maratqasem

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас журналист находится в Центральной тюрьме в Риге.

В Латвии был арестован шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Об этом сообщает Sputnik.

Известно, что ему вменяют дело о шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. Ему может грозить до 20 лет заключения.

«Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

На данный момент известный журналист находится в Центральной тюрьме в Риге. На обжалование решения суда по закону есть десять дней. При этом адвокату Касема Имме Янсоне пока не выдали материалы дела.

Марат Касем — гражданин Латвии, при этом в последние годы он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня». В Ригу он вернулся в конце прошлого месяца по семейным обстоятельствам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пограничники Белоруссии обнаружили полуживого беженца на границе с Латвией.

-8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

20:14
Рождественские святки: ТОП-5 знаков зодиака, которым нужно погадать
20:05
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
19:53
«Хотели взламывать квартиру»: коллеги заявили о пропаже Татьяны Кравченко
19:47
Минобороны РФ объявило о введении режима прекращения огня в зоне СВО
19:32
Вирусолог назвал главный признак скорой смерти при гриппе
19:21
«Будет весело»: покончившая с собой писательница Сьюзан Мичен ожила

Сейчас читают

Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине
Никита Михалков экстренно госпитализирован
Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023