«Команда смотрит так, будто я сошел с ума»: Джо Байден узнает о себе правду

Президент Америки продолжает свою роль «безумного дедушки».

Президент США Джо Байден признался, что иногда ему кажется, будто его команда считает, что он сошел с ума.

На самом деле, американцы именно это и написали в ответ на его утверждение.

«Ого, его команда это тоже знает!», — пошутил один из пользователей.

Другие написали, что полностью поддерживают команду и их мысли по поводу главы государства.

Кстати, на заднем фоне, во время его заявления, стояла вице-президент США Камала Харрис. Судя по ее выражению лица, она тоже не в восторге от своего президента.

До этого Джо Байден одной фразой про страну президент уже поставил американцев в тупик. У многих юзеров возникли трудности с восприятием фраз руководителя Белого дома.

В 2022 году Джо Байден отметил 80-летний юбилей. В интернете не раз обращали внимание на странное поведение президента США, с которым с завидной регулярностью случаются курьезы. По мнению его оппонентов, причина кроется в возрасте политика, а также в возможных проблемах со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мозг американцев превратился в кашу после слов Байдена.