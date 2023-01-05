«Команда смотрит так, будто я сошел с ума»: Джо Байден узнает о себе правду

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 111

Джо Байден думает, что команда считает его сумасшедшим

«Команда смотрит так, будто я сошел с ума»: Джо Байден узнает о себе правду

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Америки продолжает свою роль «безумного дедушки».

Президент США Джо Байден признался, что иногда ему кажется, будто его команда считает, что он сошел с ума. 

На самом деле, американцы именно это и написали в ответ на его утверждение.

«Ого, его команда это тоже знает!», — пошутил один из пользователей.

Другие написали, что полностью поддерживают команду и их мысли по поводу главы государства.

Кстати, на заднем фоне, во время его заявления, стояла вице-президент США Камала Харрис. Судя по ее выражению лица, она тоже не в восторге от своего президента.

До этого Джо Байден одной фразой про страну президент уже поставил американцев в тупик. У многих юзеров возникли трудности с восприятием фраз руководителя Белого дома.

В 2022 году Джо Байден отметил 80-летний юбилей. В интернете не раз обращали внимание на странное поведение президента США, с которым с завидной регулярностью случаются курьезы. По мнению его оппонентов, причина кроется в возрасте политика, а также в возможных проблемах со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мозг американцев превратился в кашу после слов Байдена.

-8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

23:19
Хорошо ли быть большим? Какие проблемы со здоровьем могут грозить высоким людям
23:01
Веко поведет или бровь сместится: хирург оценил риски операции для жены Байдена
22:45
Песенка спета: Денис Майданов предрек Валерию Меладзе окончание карьеры в России
22:29
«Всего 15 тысяч рублей»: Дана Борисова недовольна суммой алиментов бывшего мужа
22:14
«Команда смотрит так, будто я сошел с ума»: Джо Байден узнает о себе правду
21:53
Что известно о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова

Сейчас читают

Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз
Никита Михалков экстренно госпитализирован
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023