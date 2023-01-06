В Вашингтоне уже попросту привыкли обвинять во всем российскую сторону. Переменится ли ситуация в будущем?

Штаты «фабрикуют панику» вокруг РФ, используя ее в качестве политического инструмента. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Такер Карлсон. Ведущий напомнил, что в 2016 году одна из организаций обнародовала информацию, как кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты голосования.

«Чтобы замять эту оплошность, кампания Клинтон заявила, что это сделала Россия, что русские хакнули серверы», — пояснил Карлсон.

Он также добавил, что спецслужбы знали об этой лжи, но при этом «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент». Телеведущий сыронизировал, что теперь это — стандартный ответ на любое происшествие в Вашингтоне.

Все, что неугодно руководству Штатов, называется «российской дезинформацией» и цензурируется. Таким образом, Белый дом заблокировал тысячи аккаунтов в Twitter, которые, по заявлениям американских спецслужб, контролировались РФ. Как оказалось, опубликованная с этих аккаунтов информация просто не соответствовала Штатовской политике. Журналист назвал действия противоречащими закону, а также нарушающими конституцию США.

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