Черный юмор: Галкин* продолжает глумиться над спецоперацией и шутит про НАТО
Юморист Галкин* высмеивает спецоперацию на своих зарубежных концертах
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
После начала боевых действий на Украине мир российского шоубиза разделился на несколько лагерей. Какую позицию занял артист?
Шутки про спецоперацию в Донбассе продолжает отпускать сбежавший из России юморист Максим Галкин*. Во время очередного выступления он заявил, что не понимает, почему его считают предателем на родине, пишет dni.ru.
«Они говорили: „Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией“. И чего? „Добрый вечер, мы из Суоми“. Это нормально? Нравится, не нравится — НАТО расширяется», — сказал артист.
Затем знаменитость перешел к планам Швеции вступить в Североатлантический блок. По его мнению, это может привести к антискандинавским настроениям в РФ. Мол, в стране переименуют шведскую стенку в «лазанку», сауну — в «сухопарку», а шведский стол — в «обжираловку».
После начала спецоперации мир российского шоубиза разделился на несколько лагерей. Одни звезды поддержали действия руководства РФ, другие осудили, а третьи предпочли избегать политических дискуссий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какой лозунг прокричал Галкин со сцены.
* — Признан иноагентом в РФ.
- 6 янв
- Junge Welt: Запад потерял главную роль на мировой арене из-за России
- 6 янв
- Украинские террористы второй раз с начала режима тишины атаковали Донецк
- 6 янв
- СМИ: Войска РФ прорвали оборону ВСУ в Соледаре
- 6 янв
- Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ из РСЗО «Град»
- 6 янв
- Шанс есть: как будут развиваться российско-американские отношения в 2023 году
- 6 янв
- Стали винегретом: плохая дисциплина ВСУ вызвана «подстрекателями»
- 6 янв
- Украинские беженцы в Ирландии вынуждены жить в палатках
- 6 янв
- Держа на прицеле: Лучшее видео из зоны СВО за день
- 5 янв
- Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
- 5 янв
- «Прямое попадание в медчасти»: ВСУ обстреляли украинскую Горловку
Читайте также
70%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?