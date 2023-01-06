Черный юмор: Галкин* продолжает глумиться над спецоперацией и шутит про НАТО

После начала боевых действий на Украине мир российского шоубиза разделился на несколько лагерей. Какую позицию занял артист?

Шутки про спецоперацию в Донбассе продолжает отпускать сбежавший из России юморист Максим Галкин*. Во время очередного выступления он заявил, что не понимает, почему его считают предателем на родине, пишет dni.ru.

«Они говорили: „Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией“. И чего? „Добрый вечер, мы из Суоми“. Это нормально? Нравится, не нравится — НАТО расширяется», — сказал артист.

Затем знаменитость перешел к планам Швеции вступить в Североатлантический блок. По его мнению, это может привести к антискандинавским настроениям в РФ. Мол, в стране переименуют шведскую стенку в «лазанку», сауну — в «сухопарку», а шведский стол — в «обжираловку».

После начала спецоперации мир российского шоубиза разделился на несколько лагерей. Одни звезды поддержали действия руководства РФ, другие осудили, а третьи предпочли избегать политических дискуссий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой лозунг прокричал Галкин со сцены.

* — Признан иноагентом в РФ.