Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов
В Сети появилось видео с концерта, на котором выступал артист.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Сбежавший из России Максим Галкин* произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае. Очевидцы пишут, что зал был заполнен на 85-90%, причем почти все — украинцы.
«Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — сказал артист, и публика разразилась аплодисментами.
В его профиле в соцсетях сразу же начали писать негативные комментарии, после чего Галкин* закрыл подписчикам доступ.
«Совсем с ума сошел»;
«Позор, просто позор»;
«Ну это дно дна»;
«Максим забил последний гвоздь, так сказать… Надеюсь, в РФ больше ни ногой!» — написали подписчики из России.
По словам блогерши Дианы LIVE, Польша, Израиль и Германия не желают слышать «бандеровские лозунги», которые Галкин* произносит со сцены.
До этого Максим Галкин* на украинском языке оправдался за подписки на артистов из РФ. Оказалось, что у российского артиста скопилась немалая фанатская база на Украине. Фанаты написали, что им приятно видеть, как он использует чужой для себя язык.
Напомним, ранее стало известно, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства вместе с их детьми. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звездная пара ввела в заблуждение власти Израиля.
* — признан иноагентом в РФ.
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