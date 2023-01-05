Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 625

В Сети появилось видео с концерта, на котором выступал артист.

Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Сбежавший из России Максим Галкин* произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае. Очевидцы пишут, что зал был заполнен на 85-90%, причем почти все — украинцы.

«Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — сказал артист, и публика разразилась аплодисментами.

В его профиле в соцсетях сразу же начали писать негативные комментарии, после чего Галкин* закрыл подписчикам доступ.

«Совсем с ума сошел»;

«Позор, просто позор»;

«Ну это дно дна»;

«Максим забил последний гвоздь, так сказать… Надеюсь, в РФ больше ни ногой!» — написали подписчики из России.

По словам блогерши Дианы LIVE, Польша, Израиль и Германия не желают слышать «бандеровские лозунги», которые Галкин* произносит со сцены.

До этого Максим Галкин* на украинском языке оправдался за подписки на артистов из РФ. Оказалось, что у российского артиста скопилась немалая фанатская база на Украине. Фанаты написали, что им приятно видеть, как он использует чужой для себя язык.

Напомним, ранее стало известно, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства вместе с их детьми. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звездная пара ввела в заблуждение власти Израиля.

* — признан иноагентом в РФ.

-5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2...

Последние новости

17:12
Как вернуть свежесть кожи после праздников — лайфхаки
16:56
Путин сообщил Эрдогану о готовности Москвы к диалогу с Киевом при одном условии
16:44
Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов
16:31
Более 15 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах
16:16
Брухунова рассказала о необычных увлечениях сына: а вы знали?
16:04
Экс-полковник британской армии предрек начало противостояния РФ и НАТО в 2023 году

Сейчас читают

«Я сразу сказала папе»: четырехлетняя девочка о том, как спасла инвалидов от пожара
Патриарх Кирилл призвал установить в зоне СВО перемирие на Рождество
Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2023 году
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023