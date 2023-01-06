Сочно и полезно: рецепт куриных котлет от шефа Емельяненко

Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как быстро приготовить вкусные и полезные котлеты. Нежный продукт можно сделать даже в духовке. Попробуйте сами.

Ингридиенты:

Одна куриная грудка

Одно филе окорочка

Пачка шпината

Специи «Хмели-сунели»

Половина луковицы

Перец по вкусу

Соль по вкусу

Сличвочное масло

Крахмал

Соевый соус

Способ приготовления

Нарезаем половину луковицы. В блендер кладем курицу, лук и шпинат. Затем нужно поперчить и посолить. После этого добавляем немного соевого соуса. С помощью блендера превращаем это все в фарш. Получившуюся смесь выкладываем в пиалу и запреавляем приправой «хмели-сунели». Теперь берем масло из морозилки. Оно должно быть заморожено для того, чтобы была возможность его натереть на терке. Вмешиваем масло в фарш, заодно смешиваем со специаями.

Для панировки берем крахмал. Аккуратно панируем, придаем им нужную форму и выкладываем на сковородку. Жарим недолго, котлеты быстро переворачиваем. Теперь выкладываем их на противень и ставим в разогретую на 200 градусов духовку на пять минут. Все! Вкусные и нежные котлеты готовы. Гарнир к ним можно выбрать любой. Приятного аппетита!

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