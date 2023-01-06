Полиция США застрелила 54-летнего лауреата премии «Грэмми»

Мужчина держал под дулом пистолета жену и падчерицу и грозился убить их.

Полицейские застрелили известного продюсера и режиссера Марка Кэппса в американском городе Нэшвилл. Об этом сообщает издание Deadline. Мужчине было 54 года.

В материла написано, что правоохранительные органы были вынуждены применить оружие после того, как Кэппс размахивал пистолетом в дверях. Также сообщается, якобы покойный удерживал под дулом собственную 60-летнюю жену и 23-летнюю падчерицу. Продюсер предупреждал, что убьет их, если они позвонят кому-нибудь.

Примечательно, что звукорежиссер был в розыске за обвинения в нападении и похищении. Кэпсс был застрял через два дня после смерти его брата.

В 2005, 2006, 2007 и 2008 годах Кэппс становился одним из лауреатов премии «Гремми» за лучший альбом польки. Продюсер работал с кантри и поп-музыкантами, его клиентами были многие знаменитые артисты, в том числе The Dixie Chicks, Нил Даймонд, Эми Грант.

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