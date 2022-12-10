Вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в Дрездене

На востоке Германии, в центре Дрездена, вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников. Об этом сообщило Radio Dresden, приведя ужасающие подробности: оказалось, что преступник сначала пытался прорваться в редакцию именно этого германского радио.

Как выяснилось, ЧП произошло в торговом центре. Правоохранителям пришлось оцепить территорию и ограничить движение транспорта на ближайших улицах.

Газета Bild отмечала, что вооруженный взял двоих заложников: женщину и несовершеннолетнего. Благодаря оперативности полицейских трагедии удалось избежать. При задержании злоумышленника леди с ребенком не пострадала. Вооруженный мужчина же получил ранение.

Через некоторое время появилась информация, что перед захватом заложников преступник убил свою мать. Как сообщает местная полиция, мужчина застрелил 70-летнюю женщину в многоквартирном доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боец ВСУ пожаловался на насилие со стороны иностранных наемников.