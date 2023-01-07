ВСУ получили приказ на отступление из Соледара в ДНР в ближайшее время

Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ и продвинулись в центр города.

Высшее руководство дало украинским военным приказ на отступление из Соледара в Донецкой народной республике. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ могут в скором времени оставить город.

«Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки. Источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление», — написал Киселев в социальной сети.

6 января военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Соледаре и продвинулись в цент населенного пункта. Украинская сторона была вытеснена в северную часть города. Уточнялось, что противник занял позиции в районе Юрчиной горы.

Пегов подчеркивал, что цель ВС РФ на данном направлении заключается в подавлении противника посредством перерезания трассы снабжения украинских войск.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru писал о колоссальных потерях ВСУ в районе Кременной. Киев вынужден отправлять на место новые штурмовые группы, так как старые «кончились».