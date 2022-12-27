Боевики пытались прорвать линию обороны сил РФ, но понесли колоссальные потери. Приходится «импровизировать».

Украинские войска перебрасывают штурмовые группы в район Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Новые силы ВСУ нужны для восполнения потерь. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, передислоцированные позиции состоят из специально обученных украинцев за рубежом и наемников.

«В район населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Марочко объяснил, что боевики Украины пытались прорвать линию обороны сил России в районе Кременной, однако потерпели постыдную неудачу и «вернулись на ранее занимаемые позиции». Теперь националистам требуется перегруппировка для восполнения потерь и возобновления военных действий.

Стоит отметить, что ранее некоторые украинские журналисты стали распространять информацию о том, что боевики Незалежной якобы взяли Кременную под контроль. Однако Генеральный штаб ВСУ эти новости не подтвердил. Принимают желаемое за действительное?

Как отметил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, данные украинских СМИ ошибочны, сейчас со стороны подразделений Народной милиции ЛНР ведутся артиллерийские дуэли за регион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники из более чем 30 стран.