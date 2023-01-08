Пропавший со сцены Валерий Леонтьев продал недвижимость в США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62

Поговаривают, у исполнителя «Казановы» серьезные проблемы со здоровьем. Что происходит в его жизни сейчас?

Пропавший со сцены Валерий Леонтьев продал недвижимость в США

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец Валерий Леонтьев, который давно уехал в США, продал там часть своей недвижимости. Как стало известно KP.RU, сейчас в его активах числится лишь двухэтажная вилла.

Артист в последний год совсем пропал из поля зрения поклонников. Он не дает интервью, не участвует в съемках. Певец даже пропустил новогоднюю «Песню года». Директор знаменитости утверждал, что изменения в жизни Леонтьева связаны с необходимостью отдыхать. На самом же деле артист пропал из-за прохождения реабилитации после тяжелой операции. Оказалось, что в марте 2022 года у Леонтьев была операция на глаза, а потом и на ноги.

«Больные колени его беспокоят с начала „нулевых“. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные „па“, он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — рассказали близкие певца.

Однако вместе с проблемами со здоровьем грянули и финансовые. Именно поэтому артисту пришлось продать один из «скромных» домиков за рубежом. Теперь у него осталась лишь вилла, которая раньше стоила чуть более трех миллионов долларов, сейчас — почти пять миллионов долларов. Это значит, что налоги тоже выросли. В конце года знаменитости предстоит заплатить около 100 тысяч долларов в казну США, где он сейчас и живет.

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