Пропавшая звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко вышла на связь

Никого не предупредив, артистка не явилась на спектакль, пришлось срочно искать замену. Однако и потом дозвониться до исчезнувшей не удалось.

Актриса Татьяна Кравченко в порядке, внезапное исчезновение не связано с большой бедой, однако куда и почему она пропала, до сих пор неизвестно. В «Ленкоме» прокомментировали инцидент со срывом спектакля, в котором главную роль исполняет звезда сериала «Сваты». Об этом со ссылкой на сотрудников театра сообщает Starhit.ru.

4 января Кравченко не появилась на сцене со спектаклем «Гвоздь сезона, или все билеты проданы» во Дворце искусств Ленинградской области. В этот день на замену вышла коллега Зоя Буряк, так как до артистки не смогли дозвониться. В театре испугались, не случилось ли страшное, а партнер по постановке Станислав Садальский был в ярости из-за инцидента.

«С Татьяной Эдуардовной все хорошо, мы с ней на связи. 10 января она по графику играет в спектакле „Женитьба“, а 17 января выйдет на сцену в постановке „Под одной крышей“. Что касается инцидента с ее исчезновением, здесь мы никаких комментариев не даем», — сказали в пресс-службе театра, где служит Кравченко.

Отмечается, что прежде необязательности за актрисой не замечали. Сама она ситуацию никак не оправдала, но по слухам, причиной срыва спектакля могло стать личное горе. Скончался бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, который был давним и близким приятелем артистки. Поговаривают, что именно из-за болезненной утраты друга звезда не смогла выйти на сцену.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Стас Садальский резко высказался об инциденте с Кравченко. Партнер по постановке все еще не в курсе причин случившегося, но выводы для себя уже сделал вполне конкретные.