Канделаки предупредила Прусикина о последствиях «катания на кресте»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 448

Канделаки предупредила Прусикина об ответственности за оскорбление чувств верующих в США

Канделаки предупредила Прусикина о последствиях «катания на кресте»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Телеведущая обратилась к сбежавшему из России музыканту и посоветовала изучить законы страны, куда он уехал.

Журналистка и продюсер Тина Канделаки в личном блоге в Telegram прокомментировала скандальную выходку солиста группы Little Big Ильи Прусикина, который в православное Рождество прокатился на скейтборде в виде креста.

«Когда очень хотел хайпануть, как Мадонна, а вышло как всегда», — отметила Канделаки.

Журналистка не зря припомнила случай с Мадонной, которая «заработала» на фоне креста в туре 2006-го осуждение от представителей всех конфессий.

«А Илье Прусикину стоит внимательнее относится к традициям и взглядам той страны, в которую он приехал. В Америке к оскорблению чувств верующих относятся куда жестче, чем в России», — дала совет продюсер.

Канделаки многозначительно заключила, что из-за таких выходок Илья Прусикин может вообще остаться без страны и места проживания.

Илья Прусикин и Софья Таюрская сбежали из России на фоне спецоперации. Перебравшись в поисках легких денег и славы в США, они довольно быстро остались без денег, концертов и поклонников.

Прусикин умудрился развалить группу: половина коллектива не захотели покидать Россию. Теперь оставшийся дуэт в США должен зарабатывать на жизнь, но пока им не удается достичь даже части былой популярности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские пользователи отнеслись к выходке Прусикина.

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