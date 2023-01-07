Прусикин из Little Big истоптал ногами деревянный крест и прокатился на нем в Рождество

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 012

Илья Прусикин из Little Big прокатился на скейте в виде креста в Рождество

Прусикин из Little Big истоптал ногами деревянный крест и прокатился на нем в Рождество

Фото: Вова Жабриков

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Музыкант уехал в Америку, но все еще продолжает раздражать российских пользователей.

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин снова в центре скандала. На этот раз, артист просто ужаснул российскую публику своей антирелигиозной выходкой: молодой человек прокатился на скейтборде в виде креста и выложил данное видео прямо в Рождество.

Музыкант прокатился на скейте в одном из парков Лос-Анджелеса. Российские пользователи тут же начали комментировать видео.

«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?» — написал один из комментаторов.

«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью», — добавил второй юзер.

«Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище», — заключил еще один пользователь.

По словам других, музыканту стоит иметь хоть каплю уважения выкладывать такое в праздник.

Прусикин и Таюрская сбежали из России из-за политической позиции. В стране осталась часть группы Little Big — Сергей Макаров и Антон Лиссов. Но на днях они заявили, что покидают коллектив. Теперь оставшийся дуэт в Америке должен зарабатывать на жизнь, но пока им не удается достичь былых масштабов.

Таюрская предполагала, что лет через 15-20 они вернутся в Россию. Может, там они даже в таком составе смогли бы собирать полные залы, но теперь не все российские фанаты будут рады их возвращению.

Группа Little Big представляла честь России на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Тогда коллектив не смог организовать полномасштабное выступление из-за ограничений во время пандемии коронавируса. А в 2021 году Little Big отказалась от участия в отборе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Прусикин из Little Big лишился денег в США.

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