Прусикин из Little Big истоптал ногами деревянный крест и прокатился на нем в Рождество

Музыкант уехал в Америку, но все еще продолжает раздражать российских пользователей.

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин снова в центре скандала. На этот раз, артист просто ужаснул российскую публику своей антирелигиозной выходкой: молодой человек прокатился на скейтборде в виде креста и выложил данное видео прямо в Рождество.

Музыкант прокатился на скейте в одном из парков Лос-Анджелеса. Российские пользователи тут же начали комментировать видео.

«Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?» — написал один из комментаторов.

«Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью», — добавил второй юзер.

«Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище», — заключил еще один пользователь.

По словам других, музыканту стоит иметь хоть каплю уважения выкладывать такое в праздник.

Прусикин и Таюрская сбежали из России из-за политической позиции. В стране осталась часть группы Little Big — Сергей Макаров и Антон Лиссов. Но на днях они заявили, что покидают коллектив. Теперь оставшийся дуэт в Америке должен зарабатывать на жизнь, но пока им не удается достичь былых масштабов.

Таюрская предполагала, что лет через 15-20 они вернутся в Россию. Может, там они даже в таком составе смогли бы собирать полные залы, но теперь не все российские фанаты будут рады их возвращению.

Группа Little Big представляла честь России на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Тогда коллектив не смог организовать полномасштабное выступление из-за ограничений во время пандемии коронавируса. А в 2021 году Little Big отказалась от участия в отборе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Прусикин из Little Big лишился денег в США.