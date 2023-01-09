Евросоюз в ближайшие месяцы попросит Россию возобновить поставки газа

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Игорь Рязов
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Депутат Европарламента Мариани завил о начале переговоров с РФ по газу в ближайшие месяцы

Евросоюз в ближайшие месяцы попросит Россию возобновить поставки газа

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Lein

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До сих пор зима в Европе была довольно мягкой, однако с течением времени столбики термометров стремятся к отрицательным значениям.

Евросоюз может инициировать переговоры Россией по поставкам газа в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского», — сказал евродепутат в интервью «Известиям».

До сих пор зима в Европе была довольно мягкой, отметил Тьерри Мариани, поэтому жители континента не страдали от перебоев в энергоснабжении. Однако сейчас ситуация с температурой начинает меняться к отрицательным значениям.

«Европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают», — добавил парламентарий.

В заключение политик напомнил, что до февраля 2022 года страны Евросоюза зависели от России по газу на 40% и энергопотреблению на 25%. Если не возобновить отношения с Москвой, придется сближаться «с такими неблаговидными государствами, как Катар, чтобы отдалиться от России».

Как сообщал 5-tv.ru, в ЕС с каждым днем зимы все сильнее переживают из-за нехватки энергоресурсов. Так, ранее глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива. Кристалина Георгиева также предрекла половине стран ЕС рецессию в наступившем году из-за Украины.

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