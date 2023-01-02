Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива

Руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выступила с заявлением, в котором сказала, что Европу, стремящуюся к независимости от поставок газа из России, ожидает суровая зима.

Реплика главы МВФ прозвучала в беседе с журналистами телеканала CBS 1 января.

«Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее», — заявила глава МВФ, отметив при этом, что она надеется на то, что у Европы получится стать независимой от российского газа.

Георгиева отметила также, что ситуация на Украине «сильно ударила по ЕС» и предположила, что половина государств-членов ЕС в следующем году окажется в рецессии. Однако, по словам Георгиевой, мир оказался существенного более крепким к испытаниям, чем считалось прежде.

Ранее 5-tv.ru писал, как глава МВФ Георгиева оценила вероятность дефолта из-за санкций против России.