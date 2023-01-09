«Глаза откройте»: Долина заявила критикам, что выглядит на 35 лет

Российская знаменитость считает, что негативные комментарии в ее адрес неуместны, ведь она прекрасно сохранилась на седьмом десятке.

Певица Лариса Долина жестко ответила критикам ее внешнего вида. В своей социальной сети она посоветовала хейтерам решить проблемы со зрением. По словам звезды, в свои 67 лет она выглядит на 35-40.

Исполнительница решила провести отпуск на Мальдивах. Теплый климат и океанский воздух подняли настроение артистке. Она оголилась и пустилась в пляс на острове. Пользователи сети раскритиковали внешний вид и танцы Долиной. Певица ответила подписчикам, которые пытались пристыдить ее за желание молодиться.

«Стыдно? Отчего мне должно быть стыдно? Что я танцую? Люблю танцевать и умею. Что надела короткую юбку? Во-первых, это пляж, а во-вторых, у меня ноги, которые еще можно показывать. И за что мне должно быть стыдно?» — прокомментировала певица.

Лариса Долина возмущена, что недоброжелатели пытаются ее состарить. Она объяснила пользователям разницу между понятиями «бабушка» и «старуха». По ее мнению, внучка у нее есть, но старой она точно не стала. Более того, многие молодые артисты мечтают спеть с ней, ведь ее голос звучит так, как и 30 лет назад.

«Вы, кто постоянно указывает мне на мой возраст, угомонитесь, наконец! Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40», — отметила народная артистка.

В другой публикации она продолжила делиться мыслями. Долина подчеркнула, что ей жаль снобов, которые выливают свой негатив и оставляют язвительные комментарии под ее фотографиями и видео.

«Мне стыдно за тех, кто ведет себя недостойно, хамит, тыкает, несет какую-то ахинею, демонстрируя свою душевную болезнь, необразованность и некомпетентность… Вы даже не представляете, насколько ваши негативные комментарии делают меня сильней!» — резюмировала певица.

Ранее 5-tv.ru показывал танец Ларисы Долиной в короткой юбке.