«Засуньте себе список»: Тарзан прокомментировал попадание под санкции Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 8

Тарзан ответил стихами Владимиру Зеленскому на санкции Украины

«Засуньте себе список»: Тарзан прокомментировал попадание под санкции Украины

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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В санкционном списке оказались также Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Лариса Долина.

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, публично высмеял введенные против него украинские санкции. В своем Instagram* Глушко опубликовал стихотворение собственного сочинения.

«Под санкциями нам жить не

Ново, -

В *** себе засуньте список,

Вова.

Уж скоро мракобесию конец

Придет.

Тебя задушит твой же, тобою

Уничтоженный народ…», — написал Тарзан в своем микроблоге.

В комментариях подписчики оценили творческий порыв и юмор знаменитости и похвалили за точные строчки.

«Вот прям в точку»;

«Здорово сказано! Так и будет;

«Браво! Какие строки», — написали поклонники.

Под санкции Украины попала также жена Тарзана Наташа Королева, которая является уроженкой Киева. Теперь супруги десять лет не смогут посещать Украину и строить там свой бизнес.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений для 119 российских артистов. Помимо Тарзана и его жены Наташи Королевой, в список попало множество звезд российского щоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лолита, Ирина Аллегрова, Анна Семенович, Лариса Долина, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Дана Борисова, Никита Михалков и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как Киркоров отреагировал на попадание под санкции. Поп-король снимался с Владимиром Зеленским в одном фильме и приглашал на съемки своего клипа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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