«Зайка моя»: Киркоров обратился к Зеленскому после попадания под санкции Украины

Поп-король отметил, лидер киевского режима слишком заигрался в той роли, которую отвели заокеанские «друзья».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел масштабные санкции против российских деятелей культуры. В список попали певцы и музыканты, телеведущие и журналисты. Недавно в списке неугодных оказался и Филипп Киркоров. Поп-король решил объяснить, почему так произошло.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу», — написал Киркоров в социальной сети.

Певец также заявил, что «фанатичные люди», которые «захватили пропагандистские и новостные повестки» не позволяют услышать родственников и друзей, а также узнать альтернативные мнения и новости. А в конце назвал Зеленского "зайкой".

«А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя, Зеленский», — заключил артист.

На сайте украинского президента 7 января опубликовали указ о введении новых санкций в отношении звезд российского шоу-бизнеса. В черный список попали певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан и Любовь Успенская, юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян, режиссер Никита Михалков и другие артисты.

Уточняется, что с указанными артистами на десять лет прекратят все финансовые операции, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пытавшаяся усидеть на трех стульях Анна Нетребко попала под санкции Украины.