Голодовка отменяется: какая диета подойдет для восстановления после праздников

Женщинам, желающим скинуть вес и восстановить организм после многодневных праздников, не следует голодать. Этот подход не только малоэффективен, но и опасен.

Новогодние праздники зачастую грозят перееданием. Как безопасно выйти из такого состояния и какие продукты выбирать для постпраздничных приемов пищи, рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

Как пишет aif.ru, разгрузочные дни, связанные с полным отказом от пищи, становятся все менее популярны среди диетологов. Это объясняется тем, что тело не любит резких перепадов. Следовательно, если продолжительного застолья резко сократить рацион, то организм получит большой стресс. Это может стать причиной обострения или даже возникновения проблем, связанных с ЖКТ. По словам Татьяны Залетовой, именно поэтому врачи запрещают устраивать голодные разгрузочные дни после переедания.

Эксперт подчеркнула, что для правильной разгрузки следует немного снизить калорийность блюд. Лучше всего остановиться на белково-овощной диете, при которой на килограмм веса нужно съедать один грамм белка. К примеру, если женщина весит 60 килограммов, то в ее рационе должно быть 60 грамм белковой пищи. При этом потребление белковой пищи можно разделить на три приема, использовав для гарнира овощи. Также можно есть фрукты в качестве перекусов в первой половине дня.

По словам Татьяны Залетовой, клетчатка в овощах и фруктах поможет естественным образом «почистить» организм – вывести холестерин и даже алкоголь, а также обогатить его микроэлементами и витаминами. Для их лучшего усвоения диетолог рекомендует употреблять овощи после небольшой термической обработки.

При этом во время диеты следует отказаться от крахмалистых овощей – картофеля, свеклы, моркови. Что касается фруктов, то лучше остановиться на тех, которые можно запечь, а для восстановления стула можно добавить в рацион хурму, обладающую обволакивающими свойствами.

Еще одно обязательное условие правильной диеты – достаточное количество жидкости. Рекомендуется пить около 25 миллилитров жидкости на один килограмм веса. В случае, если новогодние праздники прошли с большим количеством алкоголя, то лучше всего ограничить употребление соли и пить еще больше воды – из расчета 30 миллилитров на килограмм веса. Это поможет ускорить обменные процессы и быстрее вывести остатки алкоголя.

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