СК проверит причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17

Медиаменеджер Коробков-Землянский попросил СК РФ проверить Меладзе на участие в финансировании ВСУ

СК проверит причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Скандальный певец неоднократно выступал против СВО, а на днях публично поддержал украинских националистов. Почему звезды позволяют себе такие вольности за границей?

Следственный комитет проверит причастность певца Валерия Меладзе к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). С соответствующей просьбой к руководителю ведомства Александру Бастрыкину обратился медиаменеджер и общественный деятель Антон Коробков-Землянский.

«Учитывая явно антироссийские взгляды артиста (Валерия Меладзе — Прим. ред.), прошу вас проверить, не идут ли заработанные им средства на финансирование украинской армии», — говорится в тексте обращения, копия которого появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Коробков-Землянский в своем заявлении напоминает, что скандальный певец неоднократно в интервью и в соцсетях выступал с осуждением специальной военной операции (СВО), а на концерте в Дубае публично произнес известное приветствие украинских националистов «Героям слава».

Также общественник обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой обратить внимание на то, что Меладзе при всей его подчеркнуто антироссийской позиции является членом Общественной палаты городского округа Красногорск. Коробков-Землянский просит Воробьева разобраться в этой ситуации и взять ее под персональный контроль.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru общественный деятель заявил, что не удивлен поведению части российских знаменитостей в нынешней ситуации, так как хорошо знаком с «закулисной кухней» отечественного шоу-бизнеса.

«Многие из них активно приторговывали своей политической позицией. Время от времени изображали легкую „оппозиционность“, критиковали власть по каким-то незначительным поводам, но, когда наступал сезон выборов, „звезды“ за весьма солидное вознаграждение начинали поддерживать тех или иных кандидатов на разные политические посты», — пояснил Коробков-Землянский.

В частности, он напомнил, как бежавшая из России певица Алла Пугачева в свое время агитировала за политическую партию бизнесмена Михаила Прохорова, а телеведущая и светская львица Ксения Собчак и вовсе сама баллотировалась в президенты страны.

Некоторые из популярных артистов российского шоу-бизнеса с началом СВО искренне и открыто поддержали украинский режим, добавил медиаменеджер. В пример он привел певца Макса Барских, который обещал пойти служить в ВСУ, после чего укатил в США, а также Светлану Лободу, которая «почему-то продолжает петь по-русски».

Были и те, кто очень боялся попасть под американские санкции, будучи владельцами «домиков» в Майами и виллами на Гавайях. Очевидно, патриотами какой страны они являются, подчеркнул Коробков-Землянский.

«Ну и основная категория — все те же люди с гибкой совестью, которые планировали поиграть в „оппозиционность“, а потом подороже продать свой внезапный „патриотизм“. Но они не учли, что это переломный момент в истории страны, и без всякого давления власти и цензуры само общество отказалось принимать предателей», — отметил общественник.

Тем, кто спешно уехал за границу, сейчас не остается ничего другого, кроме как «зарабатывать» рабочую визу, вид на жительство или гражданство русофобией, продолжил Коробков-Землянский. Именно этим путем, по его мнению, сейчас идут Чулпан Хаматова и Максим Галкин, а также примкнувший к ним Артур Смольянинов.

Однако, заключает общественный деятель, судьба «отъехавших» уже мало интересна, так как они вычеркнули себя из российской культуры и из российского общества навсегда. А вот к деятельности тех, кто подобно Меладзе исповедует русофобию, но продолжает зарабатывать на российских гражданах, необходимо присмотреться внимательнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец и депутат Госдумы Денис Майданов предрек Валерию Меладзе окончание карьеры в России.

Тема:
Спецоперация
9 янв
«Вас никто не обидит» — видео штурма российскими военными позиции ВСУ
9 янв
В Японии сообщили, что Зеленский теряет власть над страной и армией
9 янв
«Кровавая присяга»: Милонов назвал реальные мотивы заявлений Смольянинова о РФ
9 янв
Второй Мариуполь: эксперт объяснил сложность и важность освобождения Артемовска
9 янв
«Наша страна очищается»: Манучаров предложил не пускать Смольянинова в Россию
9 янв
Выбивали зубы, били, пытали током: российские пленные сообщили о зверствах ВСУ
9 янв
ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
9 янв
«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм
9 янв
Песков назвал «уткой» данные о «корейском сценарии» для Украины
9 янв
Боевики Украины повально бегут из Соледара по приказу руководства
-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Смена сезонов: Красноярский край встретил январь небывалой грозой
20:29
СК проверит причастность Валерия Меладзе к финансированию украинской армии
20:20
Обманувший Ольгу Бузову экс-жених из Суздаля рассказал о рождении дочери
20:12
Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев скончался в возрасте 85 лет
20:06
После попытки госпереворота в столицу Бразилии ввели тяжелую технику
19:52
«Гори эта Европа синим пламенем»: Довлатова отреагировала на санкции Зеленского

Сейчас читают

Второй Мариуполь: эксперт объяснил сложность и важность освобождения Артемовска
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023