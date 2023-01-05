Песенка спета: Денис Майданов предрек Валерию Меладзе окончание карьеры в России

Депутат Госдумы РФ и автор исполнитель не исключает, что после выходки на дубайском корпоративе с Валерием Меладзе не захочет сотрудничать ни одна концертная площадка.

Карьера Валерия Меладзе в России оказалась под угрозой из-за его неоднозначной политической позиции. Так считает депутат Госдумы, певец Денис Майданов. Свое мнение он опубликовал в личном Telegram-канале.

Ранее Валерий Меладзе засветился на видео во время выступления на корпоративе в Дубае. По просьбе поклонника артист продолжил лозунг в поддержку украинских националистов. После этого певец попытался оправдать свое поведение, отметив, что переживает за оба народа, оказавшихся на линии соприкосновения.

Однако, по мнению Дениса Майданова, Валерий Меладзе так и не смог усидеть на двух стульях и высказал то, что давно таилось в его душе.

«При всей констатации многолетней и талантливой работы братьев Меладзе в России, эта пластинка, похоже, доиграла или доигралась. Думаю, сейчас ни одна концертная площадка в России, ни один мэр или губернатор не возьмет на себя риск по организации концерта артиста. Те же, кто рискнет пригласить его в стране на частный корпоратив, будут рисковать публичным обозначением позиции, созвучной позиции Меладзе», — подчеркнул Майданов.

Кроме этого, артист призвал всех остальных коллег по творческому цеху определиться, какую позицию они поддерживают в противостоянии России с иностранными агрессорами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вслед за Меладзе националистский лозунг со сцены прокричал Максим Галкин*.

* — признан иноагентом в РФ.