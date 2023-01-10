ВСУ сдают Соледар
Информация о бегстве украинской армии распространяется по местным и западным каналам.
Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС; 5-tv.ru
Украина теряет Соледар! Бои идут уже в центре и на северо-востоке города.
Ранее под российский контроль перешли две ближайшие железнодорожные станции и несколько соляных шахт. Наши военные вошли в село Бахмутское, сообщили в штабе теробороны ДНР. Этот успех открывает дорогу с нового направления в центр Соледара.
И хотя Владимир Зеленский в очередном обращении к украинским военным заверил, что Соледар и Бахмут стоят, украинские источники уже вовсю трубят о возможной сдаче города уже сегодня.
Сообщение о поражении с пометкой «СРОЧНО» в соцсетях отправил и британский наемник Фрейзер Гуд. Одновременно российские войска наступают на авдеевском, артемовском и краснолиманском направлениях. Это подтверждают сводки генштаба ВСУ.
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