Информация о бегстве украинской армии распространяется по местным и западным каналам.

Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украина теряет Соледар! Бои идут уже в центре и на северо-востоке города.

Ранее под российский контроль перешли две ближайшие железнодорожные станции и несколько соляных шахт. Наши военные вошли в село Бахмутское, сообщили в штабе теробороны ДНР. Этот успех открывает дорогу с нового направления в центр Соледара.

И хотя Владимир Зеленский в очередном обращении к украинским военным заверил, что Соледар и Бахмут стоят, украинские источники уже вовсю трубят о возможной сдаче города уже сегодня.

Сообщение о поражении с пометкой «СРОЧНО» в соцсетях отправил и британский наемник Фрейзер Гуд. Одновременно российские войска наступают на авдеевском, артемовском и краснолиманском направлениях. Это подтверждают сводки генштаба ВСУ.

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