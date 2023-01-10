Знаменитый наследник вышел на связь с поклонниками и рассказал плохие новости. Что теперь его ждет?

Несколько месяцев назад сын певицы Кристины Орбакайте покинул Россию. Теперь музыкант Никита Пресняков обосновался в США и регулярно выходит на связь с поклонниками. Что именно сподвигло внука певицы Аллы Пугачевой оставить родину — неизвестно.

Поклонников заметили, что молодой человек спешно и трусливо улетел из страны сразу после начала мобилизации. Правда, она уже кончилась, а вокалист так и не вернулся. Сам артист уверяет, что в Штатах занялся развитием своей клипмейкерской карьеры.

Как отметило издание 7Дней.ru, молодая супруга музыканта Алена Краснова не полетела вслед за возлюбленным. Фанаты забеспокоились за благополучие их отношений, пошли слухи, что пара скоро разведется. Однако страшные домыслы не подтвердились, в конце 2022 года красавица прилетела к избраннику, возлюбленные встретились на Гавайях. Подписчики наблюдали радостные посты от знаменитостей в соцсетях.

Только семейная идиллия нарушилась внезапным несчастьем. С близким другом Преснякова случилась беда — он попал в ДТП. Об этом музыкант с грустью сообщил фанатам.

«Моего друга Саню сбили на скутере в Таиланде! Он в тяжелом состоянии!» — приводит его слова издание.

К слову, пока Никита нежится на солнце в другой стране, его мама продолжает свою деятельность в России. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального шоу.