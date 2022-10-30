А как же США? Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального шоу

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 381

Певица Орбакайте приняла участие в съемках шоу на федеральном канале на фоне слухов об эмиграции

А как же США? Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального шоу

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

Семья знаменитой певицы живет в США, а мать сбежала в Израиль. Что держит исполнительницу в России?

Певица Кристина Орбакайте приняла участие в съемках шоу на федеральном канале в составе жюри. Исполнительница «Перелетной птицы» рассказала о проекте на страничке в социальной сети.

«Уникальная по зрелищности и эмоциональному напряжению программа» — рассказала Орбакайте.

После отъезда своей матери, певицы Аллы Пугачевой из России, Орбакайте долго не выходила на связь. Общественность строила догадки, улетела ли артистка к своей семье в США. В Штатах уже живут ее муж Михаил Земцов с дочкой Клавдией. Но, как оказалось позже, дочь примадонны участвует в нескольких крупных проектах в России и не собирается уезжать.

Отметим, что Орбакайте не получила приглашений на съемки новогодних «огоньков». Пользователи сети начали строить домыслы о том, что певицу отменяют из-за выходок звездной мамы.

Алла Пугачева сбежала в Израиль с мужем и детьми в октябре 2022 года. Оказавшись на безопасном расстоянии от России, артистка неоднократно делала громкие заявления и всячески пыталась задеть россиян. Она просила внести ее в число иностранных агентов вслед за супругом, оскорбляла россиян, называла их «холопами» и «рабами».

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Орбакайте, певец Никита Пресняков сбежал от мобилизации в США. Его заметили на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса с полуголыми женщинами.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Любовный гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Любовный гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака
2:32
Еще штамп в паспорте: в России могут упростить процедуру опеки над внуками
2:20
Самая страшная ночь в году: как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов
2:05
Переулок, эффект домино, наркотики: восстановлена картина давки на Хэллоуин в Сеуле
1:38
Никита Джигурда о покинувших Россию артистах: «Я вижу очищение»
1:11
Метание яиц и задержания: в Молдавии продолжаются протесты против властей

Сейчас читают

Переулок, эффект домино, наркотики: восстановлена картина давки на Хэллоуин в Сеуле
Более 90 человек погибли и свыше 100 пропали после обрушения моста в Индии
Богомолов впервые вышел в свет после бегства Собчак
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика