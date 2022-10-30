А как же США? Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального шоу

Семья знаменитой певицы живет в США, а мать сбежала в Израиль. Что держит исполнительницу в России?

Певица Кристина Орбакайте приняла участие в съемках шоу на федеральном канале в составе жюри. Исполнительница «Перелетной птицы» рассказала о проекте на страничке в социальной сети.

«Уникальная по зрелищности и эмоциональному напряжению программа» — рассказала Орбакайте.

После отъезда своей матери, певицы Аллы Пугачевой из России, Орбакайте долго не выходила на связь. Общественность строила догадки, улетела ли артистка к своей семье в США. В Штатах уже живут ее муж Михаил Земцов с дочкой Клавдией. Но, как оказалось позже, дочь примадонны участвует в нескольких крупных проектах в России и не собирается уезжать.

Отметим, что Орбакайте не получила приглашений на съемки новогодних «огоньков». Пользователи сети начали строить домыслы о том, что певицу отменяют из-за выходок звездной мамы.

Алла Пугачева сбежала в Израиль с мужем и детьми в октябре 2022 года. Оказавшись на безопасном расстоянии от России, артистка неоднократно делала громкие заявления и всячески пыталась задеть россиян. Она просила внести ее в число иностранных агентов вслед за супругом, оскорбляла россиян, называла их «холопами» и «рабами».

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Орбакайте, певец Никита Пресняков сбежал от мобилизации в США. Его заметили на вечеринке в ночном клубе Лос-Анджелеса с полуголыми женщинами.