Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями о картине «Чебурашка»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28

В Кремле испытывают гордость за авторов фильма «Чебурашка»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2022 г.; 5-tv.ru

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Сейчас в России катастрофически не хватает хорошего кино, считает представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался в интервью журналистам, что пока не посмотрел фильм «Чебурашка», однако очень наслышан о нем. По его словам, он испытывает гордость вместе с создателями данной картины.

«Нет, к сожалению, пока не имел возможность посмотреть, но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что это очень хорошее кино», — рассказал Песков.

Также представитель Кремля добавил, что в настоящее время на российском кинорынке наблюдается вакуум, который необходимо заполнить отечественной продукцией. Пока ее в России, к сожалению, очень мало.

Семейная комедия «Чебурашка» рассказывает о новых приключениях мохнатого зверька в небольшом приморском городе, куда он попал из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие актеры. Голос Чебурашке подарила звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории.

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