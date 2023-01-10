Подвинул холопа: «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории

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Игорь Рязов
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«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Подвинул холопа: «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2022 г.

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Создатели кино про необычного зверька, попавшего из далекой апельсиновой страны в приморский город, ответили на вопрос о планах на вторую часть.

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, обогнав по сборам ленту «Холоп» Клима Шипенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы ЕАИС, оператором которой выступает Фонд кино.

«Чебурашка» попал в прокат в первый день 2023 года. С 1 января он заработал более трех миллиардов рублей. Сборы «Холопа» составили чуть меньше за все время проката. Картине Дмитрия Дьяченко удалось обогнать фильм Клима Шипенко на десятый день проката.

«Мы очень рады, что „Чебурашка“ и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы», — цитирует ТАСС генерального продюсера «Чебурашки» Эдуарда Илояна.

На вопрос о том, получит ли «Чебурашка» продолжение, Эдуард Илоян призвал дождаться окончания проката. Только после этого может состояться «обсуждение такой возможности с партнерами».

Семейная комедия «Чебурашка» рассказывает о новых приключениях мохнатого зверька в небольшом приморском городе, куда он попал из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена ЯковлеваФедор Добронравов и другие актеры. Голос Чебурашке подарила звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Яковлева удивила поклонников своим внешним видом на премьере фильма «Чебурашка». Актриса выглядела настолько посвежевшей, что заговорили о пластической операции. Эти слухи прокомментировал хирург Иван Воздвиженский.

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Подвинул холопа: «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории

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