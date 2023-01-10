Без конкурентов: кинокритик рассказал, почему «Чебурашка» бьет все рекорды

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 68

Кинокритик Сычев: у фильма «Чебурашка» мощная поддержка на ТВ

Без конкурентов: кинокритик рассказал, почему «Чебурашка» бьет все рекорды

Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2022 г.

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Эксперт в киноиндустрии считает, что у триумфа фильма нельзя выделить только одну причину.

Кинокартина «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. О том, почему этот фильм пользуется такой популярностью, рассказал обозреватель «Известий» и кинокритик Сергей Сычев.

По его словам, дело не в качестве фильма.

«Чебурашку и зритель, и его дети, а это семейный продукт, знают лучше, чем Чука и Гека. А „богатырские“ мультики уже поднадоели. Это проверенный бренд. Тем более это фильм, а не мультик: взрослые не всегда хотят на анимацию. Сарафан у фильма был положительный, большинству зрителей понравилось. Телевидение обеспечило мощную поддержку», — говорит эксперт.

Сычев добавил, что существует еще один фактор успеха — это отсутствие конкурентов из Голливуда.

«Чебурашка» попал в прокат в первый день 2023 года. С 1 января он заработал более трех миллиардов рублей. Сборы «Холопа» составили чуть меньше за все время проката. Картине Дмитрия Дьяченко удалось обогнать фильм Клима Шипенко на десятый день проката.

Семейная комедия «Чебурашка» рассказывает о новых приключениях мохнатого зверька в небольшом приморском городе, куда он попал из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие актеры. Голос Чебурашке подарила звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями о картине «Чебурашка».

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