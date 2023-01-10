Принц за полцены: как Гарри продал жизнь королевской семьи на потеху публике

«Маленький принц» теперь официально вышел из тени, выпустив книгу, в которой обнажил все проблемы королевской семьи Великобритании.

Сегодня во всем мире, включая Великобританию официально поступили в продажу мемуары принца Гарри. Книга называется «В тени», и даже опубликованных фрагментов из нее было достаточно для мирового скандала. Герцог Сассекский поделился настолько личными историями и переживаниями, что отец уже запретил ему участвовать в своей коронации. А родственники 25 человек, которых про признанию Гарри он убил в Афганистане, требуют объявить принца военным преступником. О первой реакции на книгу расскажет Виктор Синеок.

Его Королевское Высочество герцог Сассекский, граф Дамбартон, барон Килкил Генри Чарльз Альберт Дэвид теперь еще и кавалер наклейки «за полцены». Носится на левом виске, выдается сотрудником магазина перед тем, как поставить книгу на полку.

Официальные продажи откровений принца, или как их уже прозвали в Британии «нытья Гарри», официально стартовали не только в Королевстве, по всему миру. Хотя, краткое содержание этих 417 страниц таблоиды смакуют уже несколько дней. Но скандальных подробностей никогда не бывает много. Королевский отпрыск подкинул еще в многочисленных интервью.

«У меня в груди была огромная тяжесть, и я ее чувствовал много лет, но не мог плакать. И я постоянно пытался найти способ поплакать. Иногда просто сидел на диване и перебирал в голове воспоминания о маме», — вспоминает в книге принц Гарри.

Все эти разговоры полны подробностей смерти принцессы Дианы. Принц Гарри щедр на откровения: где, как, кто ему об этом сообщил, какие журналисты были особенно жестоки с ним. Он рассказал о том, как был холоден отец. Как брат его обижал в школе.

Королевскому наследнику 38 лет. Он муж, отец, служил в армии и имеет награды, но постоянно на что-то жалуется. Кстати, у британцев, что выстроились в очередь перед открытием магазинов, именно эта черта и вызвала интерес.

«Я хочу сам составить свою картину о нем, увидеть ее своими глазами. И решить: что в нем изменилось, повзрослели ли он? Я хочу прочитать книгу, его откровения о психическом здоровье и том, как он воевал», — рассказал один председатель благотворительной организации Excellence in Education Крис Имафидон.

Рассказ принца о войне уже оценили в Афганистане. Родственники убитых принцем Гарри теперь требуют возмездия.

«Мы просим международное сообщество предать принца Гарри суду, и мы должны получить компенсацию. Мы потеряли дом и близких, мы потеряли средства к существованию», — рассказал журналистам один из родственников убитых принцем Мулла Абдулла.

Текст книги вполне мог бы стать материалами для международного суда над отпрыском королевской семьи. Вот только западный мир вряд ли это допустит. Гарри теперь поп-звезда. Узнаваемость на пике, гонорары за интервью высокие. Да и на съемки принц ходит с вооруженной охраной. И не боится рассказывать о том, что принимал наркотики.

«Я бы не советовал принимать это ради развлечения. Но если это делать с нужными людьми, и если вы страдаете от горя или травм, тогда это работает как лекарство», — заявил принц Гарри.

На одном из телешоу Гарри даже выпил перед камерой. Теперь он человек-эпатаж, человек-скандал. При этом очень нежный и ранимый. Одним словом — маленький принц.

Которому все его рефлексии, однако, не помешали торпедировать королевскую семью за деньги. И которому журналисты пока что не задали главный вопрос: «Принц, где ваши принципы?»