Семья отреклась? С кем проведут новогодние праздники Меган Маркл и принц Гарри

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 32 0

Чуть больше месяца назад пара вернулась в Великобританию.

С кем проведут новогодние праздники Меган Маркл и Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Mirror: новогодние праздники Меган Маркл и принц Гарри проведут в США

Принц Гарри и Меган Маркл планируют провести новогодние праздники в своем доме в Монтесито, штат Калифорния. Вероятнее всего, к ним и их детям присоединится 70-летняя мать герцогини Дории Загланд. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на подругу Меган.

Королевская семья традиционно собирается на Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке. Другие источники утверждают, что король не планировал звать герцога и герцогиню Сассекских, а сами супруги такого приглашения не ожидали.

Чуть больше месяца назад пара вернулась в Великобританию. Однако королевские обязанности по-прежнему они не выполняют. По информации издания, супругов удивило письмо, направленное по поручению короля. В нем указывалось, что после возвращения к ним следует относиться как к частным лицам.

Первым совместным публичным мероприятием Гарри и Меган после возвращения должна стать поездка в Ноттингем. Ожидается, что они посетят общественную студию звукозаписи, где принц последний раз побывал в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Семья отреклась? С кем проведут новогодние праздники Меган Маркл и принц Гарри

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