Доставленному в реанимацию Роману Костомарову проводят процедуру ЭКМО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31

Фигуристу Костомарову делают процедуру ЭКМО, применяемую для поддержания жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Олимпийского чемпиона госпитализировали ночью, предположительно, с пневмонией.

Фигуристу Роману Костомарову, ранее доставленному в реанимацию, проводят процедуру ЭКМО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В начале шестого Костомарова привезли в „Коммунарку“. Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», — сказал собеседник агентства.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в телефонном комментарии 5-tv.ru сказал, что не знает деталей ситуации с его госпитализированным коллегой.

«Я просто желаю Роме побыстрее встать на ноги и выздороветь», — подчеркнул Ягудин.

Известно, что экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — это инвазивная процедура, которую применяют в экстренных случаях для поддержания жизни пациента. Суть метода заключается в насыщении крови кислородом, чтобы дать возможность организму справиться с тяжелым состоянием и восстановить работу больных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова госпитализировали в отделение реанимации одной из московских больниц минувшей ночью. До этого 45-летний спортсмен пожаловался на боли в груди и слабость. Предварительно ему диагностировали пневмонию.

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