«Увезли ночью»: Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации

Предварительно, у олимпийского чемпиона диагностирована пневмония.

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации одной из московских больниц. По данным 5-tv.ru, 45-летний спортсмен пожаловался на боли в груди и слабость. Известно, что тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Медики, предварительно, диагностировали пневмонию.

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью», — подтвердил госпитализацию коллеги ТАСС фигурист и продюсер Илья Авербух.

Подробности состояния прославленного спортсмена уточняются. В начале января Роман Костомаров принимал участие в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».