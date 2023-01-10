«Увезли ночью»: Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации

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Светлана Шевченко
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Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации

«Увезли ночью»: Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Предварительно, у олимпийского чемпиона диагностирована пневмония.

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации одной из московских больниц. По данным 5-tv.ru, 45-летний спортсмен пожаловался на боли в груди и слабость. Известно, что тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Медики, предварительно, диагностировали пневмонию.

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью», — подтвердил госпитализацию коллеги ТАСС фигурист и продюсер Илья Авербух.

Подробности состояния прославленного спортсмена уточняются. В начале января Роман Костомаров принимал участие в новогоднем шоу Авербуха «Волшебник страны Оз».

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