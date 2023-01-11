SHAMAN выступил перед участниками спецоперации

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 4 669

Популярный российский артист испытал невероятные эмоции во время исполнения песен для российских военных.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российский певец, композитор и автор песен SHAMAN присоединился к акции «Лучшим воинам Мира» и выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в 1586 военном клиническом госпитале Подольска.

«Я рад видеть всех вас. Большое спасибо, что пришли. Я счастлив провести это время в компании вместе с вами», — обратился певец к защитникам Родины.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил любимые миллионами россиян песни, включая свои самые известные хиты — «Встанем», «Я русский» и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке.

«Эти чувства… Мне кажется, они действительно были переданы сегодня в моей музыке, в моем голосе, в моем исполнении и в той реакции зала, которую можно наблюдать. Я видел, так как люди близко были, слезы. И у них были такие же эмоции, как у меня на сцене. В общем, сегодня были одним целым», — поделился впечатлениями от выступления исполнитель.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Лариса Долина поздравила военных врачей.

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