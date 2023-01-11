Победа со скандалом: Зендея бойкотировала «Золотой глобус»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 569

Актриса Зендея не приехала за наградой «Золотой глобус»

Победа со скандалом: Зендея бойкотировала «Золотой глобус»

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Читайте нас в: Дзен Новости

В последний раз актриса посещала премию в 2016 году.

Американская актриса Зендея не явилась на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2023 году, даже не смотря на то, что получила награду как лучшая актриса драматического телесериала («Эйфория»). Как пишет Elle, звезда не покрасовалась на красной дорожке и не поднялась на сцену за статуэткой. Ведущие мероприятия сообщили зрителям, что победительница в этот вечер была «занята важной работой». Сама актриса никак не комментирует бойкот премии.

Журналисты, впрочем, нашли некоторые причины, по которым Зендея могла пропустить важное профессиональное событие. Организаторы шоу прежде весьма пренебрежительно обошлись со звездой, раскритиковав ее роль в сериале «Эйфория», хотя за первый сезон работа удостоилась премии «Эмми». А теперь вдруг дали приз.

В 2021 году участие в проекте «Малькольм и Мари» не было воспринято коллегами всерьез. Тогда Зендея тоже пропустила «Глобус». В последний раз актриса присутствовала на церемонии в 2016 году. Как предполагают авторы издания, старые обиды могли повлиять на решение знаменитости. Иного объяснения пока не найдено, ведь даже съемки во второй части «Дюны» завершились месяц назад, после чего Зендея отправилась в круиз с бойфрендом Томом Холландом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких платьях пришли звезды на церемонию «Золотой глобус».

-13° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
69.61
-0.69 74.54
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
Эван Питерс получил «Золотой глобус» за роль серийного убийцы
8:46
Российская армия применяет на Украине «Аллигаторы» с ракетами «Изделие 305»
8:30
Кто получил премию «Золотой глобус» в 2023 году: список победителей
8:18
Водят за нос: американцам врут про победу Украины в конфликте с Россией
8:05
«После первого придет второй»: врач оценил риски Ивана Краско после инсульта
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 11 января для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Киркоров забыт: Алена Блин развлекается на Мальдивах с молодым смазливым любовником
«Американские горки» в Конгрессе: привет от Трампа и интрига импичмента Байдену
Зачем в Семейном кодексе хотят прописать статус бывших супругов и что это изменит для решивших развестись

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023