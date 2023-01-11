Сшили сами из занавесок? ТОП-5 худших платьев на премии «Золотой глобус»

Голливудские звезды поучаствовали в очередном соревновании — на красной ковровой дорожке. Выиграли, увы, не все.

В Лос-Анджелесе проходит 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Звезды киноиндустрии в предельной концентрации прошлись по красной ковровой дорожке и представили свои фильмы в торжественном зале. В 2022 году премию бойкотировали многие знаменитости и крупные фигуры индустрии из-за скандала — издание Los Angeles Times обвинило Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), организатора, в финансовых махинациях и коррупции. В 2023-м резонанс поутих, и вот уже роскошные дамы и господа снова беззаботно улыбаются перед камерами.

После каждого «Глобуса» неделями, а то и месяцами наряды участников обсуждаются не менее активно, чем фильмы. И сегодня есть что обсудить. В первую очередь непреодолимое желание удивить публику затейливым платьем. Некоторые оказались настолько затейливыми, что артисток за ними было практически не видно. Итак, кто же на юбилейной церемонии ошибся с выбором стилиста?

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс утонула в рюшах. Фото: Reuters / UNRESTRICTED POOL

Актриса Мишель Уильямс действовала, очевидно, по самому новогоднему принципу — чтобы всего много и сверху еще блестело. Она выбрала идеально подчеркивающий аристократичную белизну кожи цвет платья, но вот с формой перестаралась. Бесчисленные слои рюш, плиссировка, мерцающие детали и сверкающие высокие каблуки. За всеми этими слоями ни стройной фигуры, ни вообще какой-нибудь фигуры не разглядеть. Но роль Снежинки на утреннике ей бы определенно удалась с таким нарядом.

Дженна Ортега

Дженне Ортега оставалось только исполнить танец живота. Фото: Reuters / UNRESTRICTED POOL

Новая Уэнсдей Адамс предпочла отказаться от мрачности кинообраза и вышла на красную дорожку «Глобуса» в платье цвета загара из LA. В отличие от предшественницы, она показала жадной прессе чуть больше стройного тела, однако в своем наряде выглядела скорее как звезда кабаре. Опять плиссировка, опять многослойность, но на этот раз в исполнении из летящей полупрозрачной ткани. Голый живот, расклешенные рукава и длинная асимметричная юбка со шлейфом. Для образа Маты Хари не хватало звенящей набедренной повязки, пары браслетов и головного убора с лентами.

Селена Гомес

Селена Гомес добавила себе веса тяжелыми слоями платья. Фото: Reuters / UNRESTRICTED POOL

Набравшая аппетитной пышности певица Селена Гомес будто бы хотела как можно лучше спрятать себя в наряде. Публике достались только ее красивые круглые плечи и декольте — по голливудским меркам, самая малость. Густой бордовый бархат, преследующий его шлейф и пышные рукава-буфы утяжелили и состарили звезду — такими нарядами чаще блещут на красных дорожках голливудские дамы элегантного возраста. Благородный цвет тоже оказался невыгодным решением, прибавившим ей годков.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой смотрелась хорошо только вытянувшись по струнке. Фото: Reuters / UNRESTRICTED POOL

Ансамбль Ани Тейлор-Джой выглядел как отчетная работа в кружке кройки и шитья — задумка понятная, но исполнение и материал не совсем продуманные. Лиф, который держали на хрупкой девушке длинные ленты, здорово подчеркнул острые плечи и выразительные ключицы, но юбка напряжения не выдержала. Плотная ткань, которая тоже крепится к телу лентами, образовывала заломы при каждом движении, и нарушался силуэт точеной золотой статуэтки, очевидно задуманный автором. В итоге платье постоянно выглядело мятым и неидеально скроенным по фигуре.

Лили Джеймс

Лили Джеймс стоило выбрать наряд на полразмера больше. Фото: Reuters / UNRESTRICTED POOL

Актриса Лили Джеймс, очевидно, не угадала с размером своего огромного алого платья. Топ и линия талии ее юбки врезались в тело так, что при любом повороте появлялась складка. Мастер, создававший туалет, определенно увлекся драпировкой и вместо того, чтобы уложить километры ткани изящно, навязал из них узлов. Тем не менее в толще слоев и чересчур утягивающей юбке артистка позировала как настоящая дива — будто ей совсем не тяжело, не больно и дышать легко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю успеха Рианны — школьницы с острова Барбадос из бедной семьи, превратившейся в суперзвезду сцены и икону стиля. Сегодня даже знаменитые коллеги копируют ее образы, не говоря уже о миллионах поклонниц по всему миру.