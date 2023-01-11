Водят за нос: американцам врут про победу Украины в конфликте с Россией

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 348

Ведущий Fox News Карлсон рассказал о замалчивании прессой США реального положения дел Украины

Водят за нос: американцам врут про победу Украины в конфликте с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Журналист упомянул материал, опубликованный его коллегами, где написана правда о текущих событиях.

Американские СМИ замалчивают правду о реальном положении украинских военных под давлением правительства США. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире ток-шоу Tucker Carlson Tonight. Ведущий обратил внимание то, что американцы пребывают в неведении.

«А если вы вдруг сомневаетесь, что это действительно так, спросите своих соседей, кто на самом деле одерживает победу на Украине? Разумеется, они ответят вам, что побеждает Украина. Это то, что они видят в программе Today на телеканале NBC каждое утро последние 11 месяцев», — сыронизировал Карлсон.

Он также утверждает, что подобная ложь приятна властям, поскольку всем хочется быть в побеждающей команде. Однако на самом деле положение украинских неонацистов плачевное, даже при поддержке западных стран.

«А теперь попытайтесь представить себе тот шок, который, должно быть, испытали читатели Washington Post в минувшие выходные, когда прочитали авторскую колонку, написанную Робертом Гейтсом и Кондолизой Райс», — сказал журналист.

В материале под названием «Время не на стороне Украины» авторы описали поражения украинской стороны, и что боевикам еще больше нужна помощь, в первую очередь, от Штатов и других союзников. По мнению Карлсона, американскому народу стоит узнать правду перед тем, как Белый дом одобрит очередной многомиллиардный транш для киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему будущее Украины оказалось под вопросом.

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