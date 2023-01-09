Будущее Украины оказалось под вопросом из-за выборов в США в 2024 году

Судьба Киева все больше зависит от факторов, на которые он не может оказывать влияния, отметила обозреватель The Washington Post Лиз Слай.

Будущее Украины может оказаться под вопросом после выборов в США в 2024 году. Таким мнением на страницах газеты The Washington Post поделилась обозреватель издания Лиз Слай.

Журналист напомнила, что ранее Конгресс одобрил пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов для Украины и союзников по НАТО. Этих денег Незалежной хватит до конца 2023 года. Однако ее дальнейшее будущее туманно.

«Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году <…> Шансы Украины действительно уменьшатся», — привела Слай цитату Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам.

Подытоживая статью, обозреватель Washington Post добавила, что «судьба Украины будет все больше зависеть от факторов, не зависящих от нее». А именно от: готовности Запада и дальше ее поддерживать, доступности западных боеприпасов и событий в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономика Украины находится в критическом положении, а ВСУ почти полностью зависят от помощи западных коллег. Об этом говорится в статье экс-госсекретаря США Кондолизы Райс и экс-министра обороны страны Роберта Гейтса.

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что США и Украина несут огромные финансовые и людские потери. Однако президенты Джо Байден и Владимир Зеленский не признают этого, только обвиняя других.