Будущее Украины оказалось под вопросом из-за выборов в США в 2024 году

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Игорь Рязов
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WP: будущее Украины окажется под вопросом при победе республиканцев в 2024 году

Будущее Украины оказалось под вопросом из-за выборов в США в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Karen Harrigan

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Судьба Киева все больше зависит от факторов, на которые он не может оказывать влияния, отметила обозреватель The Washington Post Лиз Слай.

Будущее Украины может оказаться под вопросом после выборов в США в 2024 году. Таким мнением на страницах газеты The Washington Post поделилась обозреватель издания Лиз Слай.

Журналист напомнила, что ранее Конгресс одобрил пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов для Украины и союзников по НАТО. Этих денег Незалежной хватит до конца 2023 года. Однако ее дальнейшее будущее туманно.

«Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад ничтожен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого могут оказаться под вопросом, если республиканцы победят в Белом доме в 2024 году <…> Шансы Украины действительно уменьшатся», — привела Слай цитату Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным вопросам.

Подытоживая статью, обозреватель Washington Post добавила, что «судьба Украины будет все больше зависеть от факторов, не зависящих от нее». А именно от: готовности Запада и дальше ее поддерживать, доступности западных боеприпасов и событий в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономика Украины находится в критическом положении, а ВСУ почти полностью зависят от помощи западных коллег. Об этом говорится в статье экс-госсекретаря США Кондолизы Райс и экс-министра обороны страны Роберта Гейтса.

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что США и Украина несут огромные финансовые и людские потери. Однако президенты Джо Байден и Владимир Зеленский не признают этого, только обвиняя других.

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