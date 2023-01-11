Опробовали успешно: армия России уничтожила пункт ВСУ новым боеприпасом

Бойцы продолжают уничтожать украинских националистов, не забывая совершенствоваться.

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили российские войска высокоточными боеприпасами нового поколения. Видеозапись их боевого применения опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах продемонстрирован контроль удара боеприпасом. Точное попадание полностью уничтожило позицию украинских боевиков. На другой записи видно попадание по бронеобъекту ВСУ, расположенном на большом удалении, с первого выстрела.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине с целью защитить мирное население от неонацистов. Поводом для начала СВО послужили усилившиеся обстрелы гражданских со стороны боевиков.

Президент России Владимир Путин отмечал, что геноцид мирных граждан киевским режимом осуществлялся в течение восьми лет. После начала СВО недружественные страны Запада и Евросоюза начали поставлять вооружения националистам, а также применять к российской экономике различные ограничительные меры, объявив РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские артиллеристы уничтожили польские минометы в Луганской народной республике.