Российские артиллеристы уничтожили польские минометы в ЛНР
Украинские боевики уничтожают собственную технику заграничным вооружением, на которое возлагают большие надежды. Однако им этого мало.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Расчеты польских 120-миллиметровых минометов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), подавила российская артиллерия в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.
Столкновение с украинскими боевиками произошло в районе населенного пункта Червоная Диброва, ответственность за который несет Западный военный округ.
«Это полька была (бесшумная мина польского производства), работает по нам, нас срисовали», — рассказал корреспонденту боец с позывным «Слон».
Затем российские военнослужащие определили направление стрельбы врага, вычислив расстояние до миномета и передав координаты артиллеристам. Цели военные РФ поразили из гаубицы калибра 152 миллиметра.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданских со стороны украинских военных. Враг использует запрещенные методы ведения боевых действий. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.
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