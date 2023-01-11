Российские артиллеристы уничтожили польские минометы в ЛНР

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Украинские боевики уничтожают собственную технику заграничным вооружением, на которое возлагают большие надежды. Однако им этого мало.

Российские артиллеристы уничтожили польские минометы в ЛНР

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Расчеты польских 120-миллиметровых минометов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), подавила российская артиллерия в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Столкновение с украинскими боевиками произошло в районе населенного пункта Червоная Диброва, ответственность за который несет Западный военный округ.

«Это полька была (бесшумная мина польского производства), работает по нам, нас срисовали», — рассказал корреспонденту боец с позывным «Слон».

Затем российские военнослужащие определили направление стрельбы врага, вычислив расстояние до миномета и передав координаты артиллеристам. Цели военные РФ поразили из гаубицы калибра 152 миллиметра.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданских со стороны украинских военных. Враг использует запрещенные методы ведения боевых действий. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.

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