Только вперед: российские войска закрепились в центре Соледара
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении Донецкой народной республики
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky
Украинские военные теряют живую силу в большом количестве в боях за город.
Российские войска закрепились в центре Соледара. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.
«Центр Соледара находится под контролем. Здесь ребята закрепились с одной стороны и с другой. Они уже эффективно продвигаются», — сказал Пушилин.
Врио главы региона также добавил, что украинские военные теряют живую силу в большом количестве в боях за город. Кроме того, есть информация, что в центре населенного пункта образовался котел, где ведутся городские бои.
Известно, что силы РФ уже отрезали Вооруженным силам Украины (ВСУ) все выходы из города, заняв основные районы. Боевикам предложено сдаться в плен.
«Сейчас кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это долгожданный выход на плацдарм Краматорского, Славянского направления. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, — освобождение Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Пушилин.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью защитить мирное население от неонацистов. Поводом для начала СВО послужило обострение ситуации в регионе. В частности, боевики усилили обстрелы гражданских. Враг использует запрещенные методы и средства для ведения боевых действий. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.
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