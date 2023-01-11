«По цели, залпом, огонь»: лучшие видео из зоны СВО за день

Российские военные показывают первоклассную работу в зоне спецоперации.

Военные инженеры Восточного военного округа приступили к разминированию участка, по которому пройдет водопровод для жителей ДНР. Взрывоопасные предметы находят как при помощи саперов, так и дронами.

Только за сутки работы саперов было обнаружено несколько десятков ВОП — более полутонны в тротиловом эквиваленте. Находят в основном советские мины, но от современных союзников НАТО.

«Здесь в чем опасность — рядом с каждой противотанковой миной — противопехотные мины в пластиковом корпусе», — рассказал заместитель командира отряда разминирования с позывным «Трибун».

А по позициям неприятеля работают расчеты установки «Град». За один удар российские военные уничтожили заглубленный склад, позиция средств РЭБ и машины подвоза боеприпасов для американских 155-мм гаубиц М777.

Совсем по другим целям работают «Искандеры». Их ракеты предназначаются для западной техники, которую поставляют в руки ВСУ.

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