«Один плюс ноль»: Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Захарова назвала доклад МИД Латвии о «разгроме России» историей о болезненной глупости

«Один плюс ноль»: Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Власти стран Балтии сами не понимают, о чем говорят.

Доклад латвийского МИД, в котором «разгром России» назван одним из интересов политики государства — это история про чудовищную нелепость. Такое мнение выразила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

В том числе Захарова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Ранее политик заявила, что Эстония не нуждается в еще одной группе граждан, не говорящих по-эстонски на территории этой страны. Тогда она имела в виду украинских беженцев.

По мнению дипломата, Таллин только делает вид, что придерживается базовых принципов организации общества и сохранению цивилизационных основ. На самом деле эстонское правительство давно уничтожило эти понятия. Европейцы считают выгодным стратегическое поражение российской стороны и при этом поддерживают украинцев, о которых высказываются как о «еще одной ненужной группе беженцев на их территории».

По словам официального представителя МИД РФ, власти стран Балтии не отдают себе отчет в собственных словах и поступках.

«Поэтому эта история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль», — объяснила она.

К слову, недавно МИД Латвии Эдгар Ринкевич представил доклад о работе ведомства, где есть пункт о «разгроме России» в интересах Риги.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Захаровой о решении украинского президента Владимира Зеленского лишить гражданства 13 священников УПЦ.

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