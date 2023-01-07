«Сатанизм как он есть»: Захарова о лишении Киевом гражданства 13 священников УПЦ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Захарова назвала сатанизмом лишение Киевом гражданства 13 священников УПЦ

«Сатанизм как он есть»: Захарова о лишении Киевом гражданства 13 священников УПЦ

Фото: www.globallookpress.com / Sadak SouiciLe Pictorium

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Российский дипломат резко раскритиковала очередной удар украинских властей по православной церкви.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила лишение киевским режимом гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — написала она в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства 13 священников канонической УПЦ.

По данным украинских СМИ, документ был подписан еще 28 декабря 2022 года, однако опубликовали его только сейчас. Также отмечается, что некоторые священники из списка якобы владеют российскими паспортами и подозреваются Службой безопасности Украины в государственной измене.

В конце прошлого года Захарова обвинила украинские власти в рейдерских захватах церквей и арестах священников УПЦ вопреки действующим правовым нормам. Дипломат заявила, что православных священников в Незалежной задерживают по обвинению в госизмене, а также для освобождения украинских военнопленных. Подобные действия нарушают международное право в области свободы совести и вероисповедания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев перестал пускать священнослужителей УПЦ в Успенский собор с 2023 года.

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