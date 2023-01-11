Последний король Греции скончался в возрасте 82 лет

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Последний король Греции Константин II умер после нескольких инсультов

Последний король Греции скончался в возрасте 82 лет

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Hildebrandt

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В последние годы жизни он проживал в Афинах.

Умер бывший король Греции Константин II, известный как последний греческий монарх. Об этом сообщает Associated Press.

«Он умер в больнице „Игея“ вечером 10 января в окружении близких», — говорится в сообщении.

Ему было 82 года.

Также известно, что он попал в больницу с инсультом на прошлой неделе. Согласно данным источника Guardian, инсульт был для него не первым. Более того, в декабре 2021 года у Константина II диагностировали пневмонию и отек легких, а позднее и COVID-19.

Константин родился 2 июня 1940 года в семье будущего короля Павла I и Фредерики Ганноверской, он принадлежал к одной из ветвей датской династии Глюксбургов, которая правила в Греции с 1863 года с перерывом на 1922–1935 годы, когда в стране была республика.

Константин II правил с 1964 по 1973 год, пока монархия не была отменена на референдуме. В 1974 году он ушел в отставку на фоне того, что почти 70% граждан Греции проголосовали против монархии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в смерти Елизаветы II обвинили ее любимчика.

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