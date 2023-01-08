Внук отправил на тот свет? В смерти Елизаветы II обвинили ее любимчика

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 108

The Telegraph: поведение принца Гарри повлияло на ухудшение здоровья и смерть Елизаветы II

Внук отправил на тот свет? В смерти Елизаветы II обвинили ее любимчика

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умерла королева Великобритании Елизавета II

Британской королевы не стало в 96 лет. Спустя четыре месяца ее уход из жизни некоторые связали с отношением принца Гарри к своей семье.

Выходки принца Гарри, которые он совершал последние годы по отношению к своей семье, спровоцировали у королевы Елизаветы II ухудшение здоровья и скорую смерть. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

«Постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», — передали журналисты слова близкого друга Елизаветы II.

Другой же приближенный к королевской семье источник и вовсе не сомневается, что именно поведение Гарри стало той отправной точкой, после которой любимая бабушка принца начала сдавать.

Источники утверждают, что повлияло на здоровье королевы Великобритании и активное перебирание "грязного белья" семьи в интервью, сериалах и готовящейся книге принца Гарри. Особенно больно Елизавете II было из-за того, что наследник был любимым среди ее внуков.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она на полтора года пережила супруга принца Филиппа. Последний год у монарха то и дело возникали проблемы со здоровьем. 

Именно с 2020 года после переезда принца Гарри с женой Меган Маркл в США его отношения с семьей ухудшались с каждым днем. Тогда супруги потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри успел сказать Елизавете II перед смертью.

Тема:
Умерла королева Великобритании Елизавета II
25 дек
Принц Уильям на рождественской службе зачитал послание Елизаветы II 2012 года
15 дек
Удар в спину: почему принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II
5 дек
Принц Гарри: королевская семья уготовила для Меган Маркл участь принцессы Дианы
14 нояб
«Он понял, кто она такая»: разведется ли принц Гарри с Меган Маркл
12 окт
Боже, храни короля: чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной
6 окт
Когда время придет? В Британии не подтвердили дату коронации Карла III
5 окт
Не заслужила? Священник оценил идею канонизации Елизаветы II
2 окт
Юный стражник умер после дежурства у гроба Елизаветы II: что это было
29 сент
Умерла от старости: стала известна причина смерти королевы Елизаветы II
27 сент
Терзаемые разногласиями: что происходит в семье Елизаветы II после ее смерти
-21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

1:24
Стало известно, как Зеленский подтолкнет НАТО к самоуничтожению
0:50
Внук отправил на тот свет? В смерти Елизаветы II обвинили ее любимчика
0:23
«Америку открыла»: Пушков высмеял заявление экс-госсекретаря США Райс про ВСУ
23:55
«Были большой причиной»: Хабиб Нурмагомедов окончательно ушел из ММА
23:31
Подавший сигнал бедствия Boeing 737 приземлился в Шереметьево
23:18
Катастрофическое положение: Кондолиза Райс заявила о зависимости ВСУ от НАТО

Сейчас читают

«Упал мордой в унитаз!» — Гвоздикова рассказала о «пьяных» похождениях Депардье
Военный эксперт: Зеленский показал, «чем» является, отказавшись от перемирия
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023