Жизнь без инсультов и инфарктов: как легко и просто контролировать давление

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15

Полезные привычки для контроля артериального давления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Бессимптомная гипертония может стать причиной смерти в раннем возрасте. Разбираемся, как этого избежать.

По статистике самыми распространенными причинами смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Большинство людей переносят гипертонию без каких-либо симптомов, и когда у них происходит первый инсульт, они сильно удивляются — как так получилось? Издание Сибкрай.ru советует завести несколько полезных привычек, чтобы избежать частого посещения врачей.

Во-первых, лучший наш друг — это калий. Его можно найти во множестве продуктов — в грибах, помидорах, бананах, водорослях. Он отлично справляется со смягчением воздействия натрия на организм, что в краткие сроки снижает кровяное давление.

Второй наш лучший друг — это витамин С. Чтобы защитить наши кровеносные сосуды, нужно потреблять в пищу больше апельсинов, яблок, киви и клубники. Если вы гипертоник и ваше артериальное давление часто скачет, кровеносные сосуды очень быстро изнашиваются и истончаются, а витамин С как раз поможет их расширить и стабилизировать общее состояние.

В-третьих, постарайтесь начать наконец высыпаться. Чем позже вы ложитесь спать, тем больше вреда вы наносите своему организму. Чтобы не подорвать свое здоровье, нужно спать по восемь часов в день, не меньше, потому что, к сожалению, основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний является поздний отход ко сну.

И наконец, после приема пищи старайтесь выделять время на пешие прогулки. Достаточно всего десяти минут нахождения на свежем воздухе после еды, и ваш организм начнет вырабатывать витамин D3, который стабилизирует ваше артериальное давление.

Ранее 5-tv.ru перечислил топ-10 самых неприятных побочек от приема кофе.

-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
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