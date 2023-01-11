Глупенький Буратино: раскрыт самый главный страх Олафа Шольца

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29

Политолог Евсеев заявил, что Олаф Шольц боится остаться в истории марионеткой США

Глупенький Буратино: раскрыт самый главный страх Олафа Шольца

Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

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Эти опасения невероятно унизительны для европейского политика.

Канцлер Германии Олаф Шольц опасается так и остаться навсегда в памяти немцев, как марионетка Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев в беседе с изданием URA.RU.

«Какую закладывает перспективу (канцлер Германии Олаф Шольц — Прим. ред.) для страны в будущем? Он понимает, что если Германия сейчас будет слепо подчиняться, то у него как у политика перспективы нет. У его партии — тоже. И он останется в памяти в образе американской марионетки», — утверждает политолог.

По его словам, такая характеристика крайне унизительна для политических фигур Европы. Олаф Шольц сейчас пытается усидеть на двух стульях — он прекрасно понимает, что для развития Германии как страны необходимо поддерживать дружеские отношения с Россией, но также он помнит об обязательствах перед Евросоюзом и НАТО.

Политолог уверен, что Шольца сильно задевает в этом плане политика Венгрии — она помогает России тем, что останавливает некоторые политические процессы, которые могли бы пойти РФ во вред, и ничего Венгрии за это не предъявляют. И, конечно же, на канцлера сильно давит население его страны, которое адекватно смотрит на вещи и понимает, что к чему.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Германия не в состоянии поставить Украине обещанные БМП.

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